SKY – Koulibaly: “Dobbiamo imparare a vincere contro chi ci precede”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, al termine di Inter/Napoli interviene ai microfoni Sky: “Ci dispiace davvero, perchè avevamo giocato la partita giusta, non meritavamo la sconfitta. Il Napoli lavora molto, non so se è da scudetto, quel che è certo è che dobbiamo imparare a vincere anche contro le squadre che ci sono davanti. Il Napoli di Sarri è il passato, ora c’è il Napoli di Gattuso e dobbiamo giocare come ci dice il mister e far leva sulla mentalità. Lo scorso anno io e Manolas abbiamo dovuto adattarci l’uno all’ altro, quest’anno abbiamo parlato, ci conosciamo meglio e abbiamo un unico obiettivo: prendere pochi gol, perchè solo con un’ottima difesa si vince, anche perchè sappiamo cosa sanno fare i nostri compagni davanti. In campo si dicono tante cose, Insigne non ha detto niente di veramente offensivo, speriamo solo che non venga squalificato per più giornate, perchè abbiamo bisogno di lui”