SKY – Gattuso non ci sta: “Non si può restare in 10 per una frase!”

Al termine della gara di San Siro, il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, contesta le decisioni arbitrali e non nasconde quanto accaduto in campo: “Io a Massa gli ho detto che non può prima fare i complimenti al capitano del Napoli e poi mandarlo fuori per un vaffa…in un’occasione particolare, perchè c’è l’agonismo del momento. Solo in Italia io vedo queste cose e non va bene, perchè si cambiano le partite. Se hai giocato al calcio queste cose le sai, io ai miei tempi, ne avrei fatte una sì ed una no. Nelle altre nazioni non succede, è inutile dire il contrario. L’ha mandato a ca***e. ecco quel che ha detto Insigne. Anche perchè non si possono far passare queste espressioni nell’ 80% dei casi e poi decidere di fare il protagonista e mandar fuori i calciatori quando capita la sera in cui siamo permalosi. La squadra ha fatto quel che doveva fare, dovevamo segnare e non l’abbiamo fatto, abbiamo sofferto poco, è stata una bella partita, forse io ed Antonio l’abbiamo resa brutta, di stasera mi resta la prestazione”