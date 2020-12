SKY – Conte: “Vittorie contro squadre così forti, valgono doppio”

Antonio Conte, tecnico dell’ Inter, commenta la gara ai microfoni Sky: “Una vittoria che fa bene in quanto vittoria sofferta. Il Napoli è veramente un’ottima squadra, Partita tattica, non bellissima, in cui ci si è rispettati. Contro questa squadra i punti valgono doppio. La squadra sentiva il peso e l’importanza del match, sapevamo che vincere non sarebbe stato facile, infatti, alla fine avevamo anche un po’ di “braccino”. Sicuramente preferirei soffrire meno…Si tratta di gare che puoi vincere come puoi perdere, avevamo studiato una strategia per cercare di rendere gli attacchi sterili, ma quel che più conta in queste partite è il risultato. Il Napoli si abbassava e copriva gli spazi, ripartendo poi con Lozano ed Insigne, anche Zielinski ci ha messo in difficoltà, per cui abbiamo deciso di restare bassi. Alla fine, tenendo conto del palo, siamo stati anche un po’ fortunati”