Serie A – Ronaldo sbaglia un rigore, Freuler e Gollini fermano la Juventus

Primo Tempo: la prima occasione è di sponda bergamasca, al 4′ sponda di Zapata per l’inserimento al limite dell’area di Pessina, la conclusione finisce direttamente tra le braccia di Szczesny. Al 13′ occasione bianconera, McKennie premia l’inserimento in area di rigore di Morata che, a tu per tu con Gollini, serve Ronaldo che viene anticipato da Djimsiti. Il pallone torna giocabile per lo spagnolo che, spalle alla porta, prova il colpo di tacco mandando palla clamorosamente a lato. Al 29′ Juventus in vantaggio, Rete di Chiesa. Bentancur recupera palla sulla trequarti e serve Chiesa. Il laterale bianconero si accentra e calcia a giro trovando l’angolo alto alla sinistra di Gollini. Al 44′ Pessina prova la conclusione dal limite dell’area. La palla finisce non distante del palo alla sinistra di Szczesny. Dopo 3′ di recupero l’arbitro decreta la fine del primo tempo.

Secondo tempo : ci prova subito la squadra di Pirlo, al 48′ con McKennie che serve in profondità Morata, lo spagnolo della Juventus penetra in area dalla sinistra e calcia trovando l’opposizione di Gollini. Al 57′ pareggio della Dea con Freuler, recupera palla al limite dell’area e calcia potentemente in porta trovando il gol del pareggio nerazzurro, la sfera di gioco bacia la traversa prima di finire in rete. Pochi minuti dopo calcio di rigore per la Juventus , Hateboer trattiene Chiesa in area e Doveri indica il dischetto. Sul dischetto ci va Cristiano Ronaldo ma Gollini si distende alla sua sinistra bloccando il tiro, occasione sprecata dai bianconeri. Al 62′ Morata, innescato centralmente in area di rigore da McKennie, calcia a botta sicura trovando l’ottima risposta di Gollini che devia palla in angolo. Al 93′ Dybala prova il passaggio filtrante in area per Alex Sandro, ma la palla termina la sua corsa tra le braccia di Gollini. Doveri fischia la fine e manda le squadre negli spogliatoi. Un solo clean sheet nelle ultime 9 partite di Serie A per la Juventus