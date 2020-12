SERIE A – Inter-Napoli 1-0, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli ha affrontato l’Inter allo stadio Meazza per il big-match della dodicesima giornata. Partita giocata molto con il possesso palla e i padroni di casa vanno vicini al gol con Lautaro, spreca da ottima pozione. Gli azzurri rispondono con Zielinski, palla che esce di un soffio. Nel secondo tempo però i partenopei hanno la grande occasione con Insigne che con la suola mette alla prova Handanovic. Un minuto dopo arriva il rigore per i nerazzurri, per fallo di Ospina su Darmian. Il capitano azzurro viene espulso per proteste. Lukaku spiazza il portiere colombiano. Nel finale Handanovic para anche su Politano e nel recupero palo su Petagna. Ecco le nostre pagelle della sfida di Milano.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Rispetto alle ultime partite la prestazione dell’ex Empoli è stata propositiva. Buoni spunti sulla fascia destra e ottime chiusure su Young. Nel finale spreca l’occasione per pareggiare, però comunque bene.

Koulibaly 6,5 – Inizia il difensore senegalese con un errore in fase d’impostazione, ma poi annulla completamente Lukaku che segna su calcio di rigore.

Manolas 6,5 – Il difensore greco aveva Lautaro Martinez e anche in questo caso, come per Koulibaly non sbaglia in fase difensiva. Un paio di disimpegni a campanile, ma per il resto una buona prestazione.

Mario Rui 6,5 – Il terzino portoghese questa sera si è trasformato da mezz’ala ed è stato incisivo. Bene nel primo tempo, spinge meno nella ripresa, fa bene in difesa nella seconda parte.

Demme 6,5 – Il centrocampista tedesco conferma di essere in un buon momento di forma. Tiene testa alla mediana nerazzurra e regge fino al momento del cambio. Non semplice toglierlo in questo momento.

Lozano 7 – Il messicano conferma il suo ottimo momento di forma. Sempre una spina nel fianco per Young e per la difesa nerazzura. Nella ripresa cresce la condizione ed è sempre più devastante.

Petagna 6,5 – La punta ex Atalanta e Spezia entra in campo al posto di Mertens e dimostra di essere entrato negli schemi della squadra. Vince tutti i duelli aerei e fa salire la squadra. Nel finale sfiora il gol, dove coglie il palo. Giocatore davvero utile.

Flop

Zielinski 5 – Il polacco, al di là del tiro fuori di un soffio, ha sofferto molto nell’imbuto a centrocampo e non ha inciso in zona offensiva.

Insigne 5,5 – Il capitano davvero sfortunato. In un minuto si vede Handanovic parare con un miracolo il suo colpo di suola e poi si fa espellere per una presunta protesta nei confronti di Massa. Partita che cambia con un click, salterà la sfida contro Immobile.

A cura di Alessandro Sacco