Rita Guarino (all. Juventus): “Contro il Lyon abbiamo commesso troppi errori”

Ieri la Juventus Women’s di Rita Guarino è stata sconfitta per 3-0 contro il Lyon, uscendo così dalla Women’s Champions. A fine gara le parole della compagine bianconera. «Abbiamo fatto un’ottima gara all’andata, sfruttando meglio le nostre qualità. Oggi abbiamo commesso troppi errori, e se lasci spazi e non curi i dettagli contro il Lione, poi lo paghi. Se si lascia loro margine di gioco, poi viene fuori la loro qualità; comunque questa doppia partita ci insegna che il gap con queste squadre c’è, ma con il duro lavoro che stiamo facendo, con mentalità e tempo a disposizione possiamo arrivare a questi livelli ed essere sempre più competitive. Abbiamo fatto tanti passi avanti in Italia: sappiamo di essere in ritardo ma lavoriamo per colmare velocemente il divario. Il professionismo, per noi, sarà un punto di partenza fondamentale, non solo per una questione di diritti, ma per prospettare alle atlete un percorso di crescita importante».

Prossimo impegno:

Juventus – Roma

Semifinale di Supercoppa Femminile.

Mercoledì 6 gennaio – ore 12:30

Stadio Comunale di Chiavari”, Via Aldo Gastaldi, 22 – Chiavari (GE)

Fonte: juventus.com