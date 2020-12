Rafa Benitez sulla moda del palleggio da dietro: “Che senso ha?”

Alla fine in serie A ci sarà una lotta a tre: Juve, Inter e Napoli. Lo dice Rafa Benitez che, nonostante apprezzi il Milan e quanto di buono stia facendo, è convinto che alla lunga verranno fuori i veri valori delle rose. L’ex tecnico degli azzurri partenopei, poi, al Corriere dello Sport, parla anche delle “mode” che di tanto in tanto, attraversano il mondo del calcio:

«Ho il sospetto che il calcio si stia imbattendo in mode, alcune anche passeggere, e l’uscita difensiva con il palleggio rientra in questa categoria. Faccio fatica a capire che senso abbia, se non quello di provare ad aprirsi il campo, rischiare il palleggio in certe zone assai pericolose».