Petagna: “Se gioco è grazie ai miei genitori, ho pensato di smettere”

PETAGNA RETI PESANTI

Petagna è al terzo gol in campionato, era stato decisivo anche per la vittoria in rimonta a Benevento, anche in quel caso entrò nella ripresa e sfruttò nel migliore dei modi con il destro, che non è il suo piede migliore, l’assist di Politano. «È una bella giornata per me, vorrei ringraziare tutti, soprattutto i miei genitori. Se gioco ancora è merito loro, visto che non ho passato dei bei momenti in passato. Quando sono uscito dal settore giovanile del Milan e sono andato alla Samp, poi in serie B, ci sono stati dei momenti difficili in cui ho pensato di smettere, invece grazie a loro sono ancora qui», ha rivelato a Sky.

Due reti che hanno fruttato al Napoli due successi importantissimi in due partite cominciate male e con lo svantaggio di un gol alla fine del primo tempo, due reti decisive per i due successi per 2-1 degli azzurri. L’ex attaccante dell’Atalanta, che è andato ad abbracciare Gattuso in panchina dopo la rete. «Prima della partita mi ha detto che avrei segnato e grazie a lui sto migliorando molto, gioco in una maniera diversa. Con la Samp non era facile, venivamo da una gara tosta giovedì. Ci dà morale in vista di mercoledì che sarà difficilissima», ha detto nel dopo partita a Sky. Fonte: Il Mattino