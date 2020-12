Padovan: “Inter-Napoli? Gara bellissima, ecco chi vincerà”

Il giornalista Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni cu calciomercato.com a proposito della super sfida di questa sera a San Siro: “Gattuso schiererà il Napoli con l’ormai collaudato 4-2-3-1. In assenza di Osimhen, la prima punta dovrebbe essere Mertens, sostenuto dal trio formato da Insigne, Zielinski (grande equilibratore tra centrocampo e attacco) e Lozano. Il messicano è in grande forma e, secondo me, partirà dall’inizio. Chi sta davanti a Inter e Napoli e chi sta dietro, si augura il pareggio che toglierebbe punti ad entrambi, ma sono propenso a credere che un vincitore ci sarà”.

“Troppe volte mi sono fidato dell’Inter (l’ultima prima della partita con lo Shakhtar) per darne per certo il successo. Tuttavia coerenza impone che, se ho sostenuto e sostengo la conquista dello scudetto da parte della squadra di Antonio Conte, io propenda per lui. Vincerà l’Inter. Sarà una partita bellissima e con gol perché Inter e Napoli sono due avversarie che giocano e non si risparmiano, perché sanno che lo scudetto è alla portata di entrambe e perché Conte e Gattuso si somigliano per la serietà nel lavoro e per la varietà delle idee. Certo uno ha già vinto tanto e ha voglia di farlo ancora a Milano. L’altro, pur avendo conquistato l’anno scorso la Coppa Italia, si aspetta un salto di qualità”.