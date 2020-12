Napoli-Granada: Le opinioni dei due tecnici sul sorteggio

Tutt’altro che romantica, come invece cantava Claudio Villa. Questa Granada è una squadra solida, molto solida. Lo scoprirà il Napoli che, grazie al sorteggio affidato alle mani sapienti del portoghese ex Inter Maniche, ieri ha scoperto il nome del prossimo avversario ai sedicesimi di Europa League (in programma il 18 febbraio a Granada alle ore 21 e il 25 alle ore 18.55 a Napoli). Le notizie arrivate da Nyon non sono state poi così cattive per la squadra di Gattuso, che in ogni caso ha messo subito in guardia il suo gruppo. «È un sorteggio difficile e insidioso. Il Granada è un’ottima squadra e sarà dura», il breve commento condiviso dall’allenatore del Napoli attraverso il sito ufficiale.

E anche la replica del club spagnolo è stata altrettanto chiara. «Sapevamo che sarebbe arrivato un grande club, ma in questo caso abbiamo pescato proprio una delle squadre più forti d’Europa». Ma l’allenatore del Granada Diego Martinez non ha paura del Napoli. «Andremo a giocare in uno stadio che porta il nome di Maradona, è un sogno per tutti noi» ha continuato l’allenatore spagnolo. Fonte: Il Mattino