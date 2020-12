Mertens e Insigne attesi dall’esame nerazzurro

LA VOGLIA DI MERTENS E INSIGNE

Attesissimi stasera sono anche gli altri due attaccanti azzurri, Mertens punta più avanzata e Lorenzo Insigne esterno sinistro: Dries, il bomber azzurro di tutti i tempi, al Meazza non è mai riuscito a far centro, Insigne è rimasto all’asciutto contro l’Inter. Ai nerazzurri il belga ha segnato tre gol tutti in casa (l’ultimo decisivo nell’1-1 del ritorno della semifinale di coppa Italia), il capitano uno soltanto nel 3-0 del 2016. In campionato tutti e due sono a quota 4, l’ultima rete di Lorenzo nel successo di Crotone, dopo quella alla Roma, match in cui segnò anche Dries. Il belga è stato decisivo anche per gli assist, ne ha firmati sei in campionato, il migliore in assoluto e Lorenzo è preziosissimo per il suo contributo in fase difensiva nei recuperi sulla fascia. Fonte: Il Mattino