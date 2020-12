Lukaku-Mertens, stasera rivali a Giugno invece amici

In estate Romelu Lukaku sperava di averlo nell’Inter, ma poi ha deciso di firmare e restare ancorato alla maglia del Napoli. Si tratta di Dries Mertens, che ha voluto dimostrare di essere legato alla casacca azzurra, al di là dei soldi. Ormai il belga è uno scugnizzo a tutti gli effetti, è soprannominato “Ciro” dai tifosi partenopei, ma soprattutto ha sposato la causa sin dal primo giorno. E’ stato tra i primi che ha avuto un messaggio di cordoglio per Maradona, sentendosi in imbarazzo per essere stato accostato alla sua grandezza. Su Lukaku invece c’è da dire che è l’elemento che spesso sposta gli equilibri dell’Inter, per forza fisica, voglia di far gol e nell’incidere sulle gare. Nei precedenti solo in una gara il buon Romelu ha segnato solo una doppietta, poi spesso fermato dalla difesa del Napoli, soprattutto nel doppio confronto in Coppa Italia. Questa sera Lukaku e Mertens saranno rivali, ma a Giugno insieme e amici come prima per vincere l’Europeo con il Belgio.

Fonte: Fabio Mandarini e Andrea Ramazzotti Corriere dello Sport