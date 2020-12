L’IFAB introduce una nuova sostituzione, ecco il motivo…

L’organo internazionale che stabilisce le regole del calcio quest’oggi ha tenuto una videoconferenza per discutere su alcuni temi, tra cui la modifica delle sostituzioni in caso di un infortunio alla testa, con decisione unanime di poter sostituire il calciatore infortunato. Entro marzo dovrebbe arrivare la decisione definitiva. Sul sito ufficiale della FIFA si leggono le motivazioni di questa modifica: “L’approccio impedisce a un giocatore di subire un altro infortunio alla testa durante la partita”. Anche perché, viene sottolineato “più incidenti con trauma cranico possono avere conseguenze molto gravi”. L’idea è quella di inviare un messaggio forte: “Il giocatore è sostituito ma non c’è svantaggio numerico o tattico”, per questo motivo la priorità va “alla salute del giocatore; riduce la pressione sul personale medico affinché effettui una rapida valutazione; è semplice da usare e può essere applicato a tutti i livelli di gioco”, inclusa la maggior parte delle partite giocate “senza medici o personale medico qualificato disponibile in loco”. “L’annuncio – si legge ancora – arriva dopo meno di un anno di consultazioni dettagliate con le parti interessate, esperti di traumi cranici, medici di squadra, rappresentanti dei giocatori, allenatori, organizzatori di tornei, esperti di arbitraggio e Regole del gioco”. Per quanti riguarda le cinque sostituzioni, introdotte in durante l’emergenza legato al coronavirus, che costringe tutti i club a giocare tante partite ravvicinate, la norma resta in vigore per le competizioni nazionali che termineranno entro la fine del 2021 (quindi – al momento non i campionati nazionali come la Serie A per la stagione 2021-22) e, in quelle internazionali, che termineranno entro luglio 2022.