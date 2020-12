La punta nigeriana Osimhen tornerà in campo nel 2021. Spunta una data

Le parole di qualche giorno fa del medico sociale del Napoli Raffaele Canonico sulle condizioni di Victor Osimhen, hanno tranquillizzato i tifosi azzurri. Il ragazzo sta lentamente guarendo dal dolore alla spalla, però ci vorrà ancora un po’ di tempo, prima di rivederlo in campo. L’auspicio sarebbe l’ultima gara interna contro il Torino del 23 Dicembre, ma molto probabilmente sarà nel 2021. Precisamente il 3 Gennaio alla Sardegna Arena contro il Cagliari degli ex Rog, Ounas e Pavoletti. Il tutto per ritrovare la forma migliore in vista della sfida di Supercoppa italiana a Reggio Emilia contro la Juventus del 20 Gennaio.

Fonte: Il Mattino