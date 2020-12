Inter-Napoli è sfida al vertice per mettere pressione al Milan

Inter-Napoli è sfida di vertice, vale il secondo posto. Gli azzurri proveranno il sorpasso sulla squadra di Conte. Al Meazza si respirerà aria d’alta classifica con la capolista Milan ora più vicina dopo il pareggio con il Parma. L’Inter ha reagito bene alla delusione dell’eliminazione in Champions League con la vittoria di Cagliari, la quarta consecutiva in campionato: un successo in rimonta dei nerazzurri come quello del Napoli sulla Sampdoria, alla terza vittoria di fila dopo quelle con Roma e Crotone (tutte centrate con la maglia stile Argentina in onore di Maradona che verrà indossata anche stasera al Meazza) e che in più ha anche passato il girone di Europa League da primo e ora attende i sedicesimi di finale a febbraio contro il Granada. Fonte: Il Mattino