La difesa azzurra questa sera è chiamata a un prova maiuscola

LA DIFESA

Esame importante per la difesa contro il tandem Lukaku-Lautaro Martinez che hanno segnato 14 gol in due, 9 l’ariete belga e cinque l’argentino. Compito non semplice per la coppia centrale formata da Koulibaly e Manolas, importante in chiusura il lavoro degli esterni, Di Lorenzo a destra e Mario Rui che tornerà titolare a sinistra al posto di Ghoulam. In porta torna Ospina. Fondamentale sarà il lavoro difensivo di squadra, in questo senso risulterà importante mantenere la compattezza: ieri mattina Gattuso ha analizzato, come sempre nel giorno della rifinitura l’avversario al video con gli azzurri. Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dal gruppo squadra, in tardo pomeriggio la partenza in aereo per Milano. Tra i convocati Hysaj e Rrahamani che torneranno in panchina dopo la guarigione dal coronavirus. Unico indisponibile Osimhen. Fonte: Il Mattino