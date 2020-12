[Formazioni] Inter-Napoli, Conte recupera Hakimi. Gattuso punta su Mario Rui e Demme

Questa sera allo stadio Meazza si giocherà per la dodicesima giornata il big-match tra l’Inter e il Napoli, valevole per il vertice. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte dovrà fare a meno di Vidal, Sanchez e Nainggolan, ma recupera in extremis Hakimi, dove sarà in ballottaggio con Darmian. In attacco spazio al duo Lukaku-Lautaro Martinez. In casa azzurra invece pochi i cambi, Ospina in porta, Mario Rui al posto di Ghoulam. A centrocampo spazio a Bakayoko e Demme. Il tedesco l’avrebbe spuntata su Fabian Ruiz. In avanti spazio al tridente fantasia Lozano, Mertens e Insigne.

Fonte: CdS