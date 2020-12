Fondazione Cannavaro/Ferrara: al via la “Tombola” virtuale

L’hanno creata ormai 15 anni fa la loro fondazione, Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara. E la spinta solidale è da sempre attiva. In vista del Natale, poi, ci si attiverà con una tradizione tutta partenopea, la Tombola. L’appuntamento è per mercoledì 23 dicembre, dalle ore 19.30. Una tombolata virtuale con i fratelli Cannavaro e Ferrara. L’evento, che sarà trasmesso sulla web tv Canale Europa, sarà anticipato alle ore 18.30 da un videotalk interattivo con la partecipazione degli artisti Gigi D’Alessio, Vincenzo Salemme, Sal Da Vinci, Clementino, Joseph Capriati e della madrina della Fondazione, Maria Mazza. I proventi della tombola virtuale saranno destinati alla Mensa dei poveri presso la Basilica del Carmine Maggiore. È la seconda iniziativa del 2020, dopo il progetto Je sto vicino a te: uniti per Napoli, promosso nella scorsa primavera: attraverso la vendita all’asta di memorabilia calcistici, compresa la maglia della nazionale argentina indossata da Maradona e donata da Ferrara, si raccolsero 100mila euro utilizzati per l’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie indigenti. Dal 2005, la Fondazione Cannavaro Ferrara ha sostenuto 65 progetti sociali e organizzato 99 eventi di raccolta fondi per un totale 3 milioni e 178mila euro.

Il Mattino