Inter-Napoli stasera in campo: Ma anche sul mercato

Faccia a faccia dalle ambizioni importanti stasera, a San Siro: Inter contro Napoli, Conte contro Gattuso. Le quattro vittorie consecutive in campionato dei nerazzurri (macchiate, però, dall’uscita dall’Europa) contro le tre dei partenopei. La classifica recita Inter 24, Napoli 23. Sarà allungo nerazzurro, sorpasso azzurro o pari e patta? Il confronto sul campo sarà incandescente. Ma la sfida tra i due club va oltre il rettangolo verde e proseguirà, in sede di mercato. L’oggetto del contendere è noto ormai dal tempo: Emerson Palmieri.

UNO SGUARDO?— Stasera Inter e Napoli si giocano parte delle ambizioni di gloria in campionato, ma il faccia a faccia non si ferma al match di San Siro. E chissà che Emerson, in campo ieri con il Chelsea sconfitto dal Wolverhampton, non si sintonizzi sul Meazza per dare un’occhiata a due delle possibili prossime destinazioni. Fonte: Gazzetta dello Sport