Dossena: “Le squadre spagnole propongono un calcio da protagoniste”

L’ex Napoli, Andrea Dossena, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Taca La Marca, programma in onda su Radio Musica Television:

Sorteggio col Granada?

“Le squadre spagnole, per tradizione, in Europa League fanno bene, proponendo sempre un ottimo calcio da protagoniste. Il Siviglia ha fatto praticamente sua l’Europa League e abbiamo visto dalle ultime partite del Napoli che non sono così abbordabili. Il Napoli, per il ruolino di marcia che sta tenendo, la vedo tra le 4-6 squadre più forti dell’Europa League. Se continua così può dire la sua sia in campionato che in Europa. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, dal mio punto di vista”.