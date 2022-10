Collovati a Radio Crc: “Ecco cosa manca a Zielinski per diventare un top player. Il punto debole del Napoli…”

“Manolas in coppia con Koulibaly? È un giocatore diverso da Albiol, a conti fatti quest’ultimo era più sinergico con Kalidou – queste le parole dell’ex calciatore dell’Inter, Fulvio Collovati, ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, programma in onda su Radio Crc. In questo caso quindi è il senegalese che deve fare l’Albiol della situazione; ciò non toglie però che la coppia Manolas-Koulibaly sia una delle più forti del campionato.

L’intervista è continuata chiedendo all ex calciatore quale fosse, secondo il suo parere, il punto debole degli azzurri: “Il Napoli ha l’organico da Scudetto. Di Lorenzo è un giocatore da nazionale, quindi non lo reputo il punto debole della squadra. Il problema sono le scelte di Gattuso che a volte, sulla fascia sinistra, fa giocare Ghoulam, altre Hysaj o Mario Rui.

Ci sono più esterni sinistri che destri, è evidente. Per questo Di Lorenzo sta rendendo di meno: gioca sempre, in tutte le partite, da un anno a questa parte. Ma non è di certo lui l’anello debole. Quello di quest’anno è un Campionato importante, particolare, anche a causa del Covid, ma la società uno sforzo per un esterno destro lo deve fare.

Zielinski? A volte gli manca un po’ di personalità, che è quello che fa la differenza in quei ruoli lì – ha continuato Collovati -. Ha tutto: inserimento, tecnica, forza fisica; quindi tutte le qualità per essere un grande centrocampista. L’unica cosa che gli manca è un pizzico di personalità. Nonostante tutto, però, l’umiltà non deve mai abbandonarla. Gli stessi Diego Armando Maradona e Paolo Rossi avevano un’umiltà incommensurabile. Zielinski deve solo fare quel piccolo salto di qualità per fare la differenza, perché è fondamentale per gli azzurri”.