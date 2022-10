Antonio Conte: “Inter-Napoli? Sarà una sfida molto stimolante. Sorrido sull’obbligo di vincere lo scudetto”

Questa sera allo stadio Meazza si giocherà la sfida Inter-Napoli, valevole per le zone alte della classifica della dodicesima gara di campionato. Ieri in conferenza stampa le parole del tecnico dei nerazzurri Antonio Conte. “La proprietà in estate mi aveva detto che a causa della pandemia c’era il rischio di un ridimensionamento economico, però cerchiamo di fare il nostro percorso di crescita. Siamo obbligati a vincere lo scudetto? Mi viene da sorridere, visto che da nove anni vince sempre la stessa squadra, dovremo dimostrare di potercela giocare da qui a fine stagione. Non me la sento di rischiare Vidal e Sanchez, non sono in forma e perciò non ci saranno contro i partenopei. Noi e il Napoli? Sarà una sfida molto stimolante per noi, dovremo affrontarla al top della condizione, contro un avversario che fino allo scorso anno era l’antagonista della Juventus. Sarà una partita dove dovremo fare molto bene. La squadra deve ritrovare la continuità in fase difensiva e mi auguro che si possa ritrovare molto presto”.

Factory della Comunicazione

Fonte: Andrea Ramazzotti CdS