Al Meazza l’ultimo successo azzurro è firmato Callejon

Non è mai stata una gara semplice quella del Meazza contro l’Inter. L’ultimo successo del Napoli è datato aprile 2017 e porta la firma di Callejon (lo spagnolo firmò anche l’ultimo gol): in serie A in totale sono stati 9 i successi esterni degli azzurri che non riuscirono a vincere neanche negli anni degli scudetti di Maradona. Sarà dura anche stasera, Gattuso l’anno scorso ci riuscì nella semifinale di andata di coppa Italia (1-0 con gol di Fabian Ruiz), il viatico per il passaggio del turno completato con il pareggio per 1-1 a Fuorigrotta e il successivo trionfo in finale sulla Juventus. Un altro faccia a faccia con Conte che invece l’anno scorso vinse tutte e due le sfide di campionato. Due tecnici che si affidano molto all’intensità e alla grande applicazione in fase difensiva ma propongono un modo diverso per arrivare al gol. E in questo senso i due tecnici finora hanno fatto molto bene: l’Inter è la squadra che ha segnato in più in serie A con 29 gol seguita dal Napoli a quota 26.

Il Mattino