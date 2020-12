Agresti: “Sta nascendo un caso all’interno della Juventus”

Stefano Agresti si è espresso in merito al ruolo in squadra di Dejan Kulusevski nella Juventus: “Kulusevski era partito bene, ma si è smarrito presto. Il ragazzo è giovane e ha bisogno di tempo. Ma il calcio ne concede poco, spesso meno di quanto ne occorra. E questo accade soprattutto se sei in un grande club qual è la Juve: lì se sbagli una partita già vieni discusso perché lo fai davanti a milioni di tifosi, così come – al contrario – vieni esaltato non appena di gare ne azzecchi un paio. Mentre scriviamo, non sappiamo se lo svedesino sarà titolare stasera contro la sua Atalanta; diciamo che le previsioni lo indicano tra le riserve. Sta nascendo un caso all’interno della Juve, insomma. Spetta a Pirlo impedire che diventi grave, o almeno provarci: Kulusevski è un patrimonio del club, e non solo tecnico”.