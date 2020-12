WOMEN’S CHAMPIONS – Lyon-Juventus 3-0, le bianconere crollano nel finale

Dopo il 2-3 beffardo dell’andata la Juventus di Rita Guarino cerca la grande impresa in Francia contro le campionesse del Lyon. Le transalpine, prima sfiorano il vantaggio con Parris, ma spreca davanti a Bacic, ma poi passa. Errore di Sembrant che perde palla e Maroszan non sbaglia davanti alla porta. Nella ripresa non cambia la musica, la partita la fa sempre il Lyon, anche se concede alcune azioni, soprattutto a Bonansea. Nel finale però calano le bianconere e subiscono le reti di Malard e Cayman. La Juventus ha anche l’occasione per accorciare le distanze, ma non sfrutta l’occasione Maria Alves. Rispetto all’andata troppa la differenza, errori e il crollo nel finale porta all’inevitabile sconfitta.

Marcatrici: Maroszan 21′, Malard 88′, Cayman 91′

Lione (4-3-3): Bouhaddi; Carpenter, Buchanan, Kumagai, Bacha; Henry, Gunnarsdottir, Majri; Cascarino (72′ Cayman), Parris (63′ Malard), Marozsan. All. Vasseur. A disp. Gallardo, Talaslahti, Renard, Revelli, Maoulida, Sombath, Julini, Taylor, Becho.

Juve Women (3-5-2): Bacic; Salvai, Gama (58′ Maria Alves), Sembrant; Hyyrynen, Cernoia, Galli (76′ Zamanian), Caruso, Boattin; Hurtig (76′ Staskova), Girelli (46′ Bonansea). All. Guarino. A disp. Tasselli, Ippolito, Rosucci, Lundorf, Caiazzo, Giai, Giordano, Berti.

Ammonite: 2′ Kumagai, 12′ Henry, 74′ Marozsan

Fonte: ilbianconero.it