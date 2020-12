Vigorito (pres. Benevento): “Zaza è un mio vecchio pallino, su Milik…”

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato alcune dichiarazioni a OttoChannel:

Milik e Zaza per i sanniti?

“Innanzitutto dico che non prenderemo tanto per prendere, ci sono valutazioni da fare a partire dal 23 dicembre. Aggiungo che Moncini e Viola sono stati assenti per tanto tempo e potranno dare un grosso contributo. Sento tanto parlare dell’attacco, ma Lapadula non mi sembra l’ultimo arrivato. Nella passata stagione ha siglato 14 reti in gare ufficiali, gioca in Nazionale e ha realizzato già tre gol con la maglia del Benevento mantenendo, nel complesso, la sua media. Zaza è un mio vecchio pallino, lo seguivo già in passato ma non si concretizzò l’operazione. Per Milik il Napoli ha rifiutato tante offerte di rilievo in estate e non credo muterà la situazione a gennaio. In rosa ci sono molti elementi che possono giocare come prima punta, compreso Caprari. Con un altro attaccante il mister dovrebbe cambiare modulo e noi vogliamo assolutamente rispettare le sue indicazioni e le sue idee. Vedremo cosa ci offrirà il mercato, se prendiamo qualcuno non sarà una alternativa. E occhio anche al mercato degli under”.