Ultime Lazio – Out Acerbi contro il Napoli a causa di uno stiramento

Questa sera alle ore 20,45 allo stadio “C. Vigorito” di Benevento, andrà in scena il derby della famiglia Inzaghi, sfida davvero interessante, ma per il tecnico dei biancocelesti non sono buone le notizie dall’infermeria. Out contro i sanniti Acerbi, stiramento e salterà anche la sfida di domenica contro il Napoli, così come per Fares sulla fascia sinistra e di Lucas Leiva. In compenso tornerà Luis Alberto, lasciato a riposo contro l’Hellas Verona, mentre turno di riposo, possibile per Milinkovic Savic e di Ciro Immobile. Domenica sera contro gli azzurri bisognerà averli al massimo della forma, per una sfida che vale tanto, ma prima c’è da superare l’esame in famiglia.

Fonte: lalaziosiamonoi.it