E’ terminato l’allenamento ad Appiano Gentile per l’Inter in vista del big-match contro il Napoli. Secondo il collega Andrea Paventi c’è un dubbio sulla fascia tra Hakimi e Darmian, dipende dalla condizione dell’ex esterno di Real Madrid e il Borussia Dortmund. In casa azzurra, secondo Massimo Ugolini, Demme parte favorito nel ballottaggio con Fabian Ruiz. In attacco spazio a Lozano, Mertens e Insigne.

Fonte: Sky Sport 24