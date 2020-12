UFFICIALE – I convocati del Napoli. Due recuperi in difesa per Gattuso

Domani sera il Napoli affronterà a San Siro l’Inter di Antonio Conte per l’undicesima giornata di campionato. Sarà un big-match interessante per il vertice e mister Gattuso potrà contare su Hysaj e Rrahamani in difesa, mentre in attacco ancora out Osimhen.

I convocati azzurri: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.

Fonte: sscnapoli.it