Serie B – Pareggio della Salernitana, mentre l’Empoli si prende la vetta

Ore 18:30

Reggiana-Frosinone 1-2 Parzyszek (F) 60′, Mazzocchi (R) 71′, Rodhen (F) 75′

Ore 21:00

Ascoli-Cosenza 0-3 Baez (C) 45’+1′, Gliozzi(C) 48′, Bittante (C) 79′

Cittadella-Vicenza 3-0 D’Urso (C) 49′, Adorni (C) 59′, Gargiulo (C) 79′

Empoli-Cremonese 1-0 Stulac (E) 45’+3′

Monza-Entella 5-0 Boateng (M) 10′ 29′, Mota (M) 73′, Sampirisi (M) 82′ 90′

Pisa-Pescara 0-0

Pordenone-Brescia 1-1 Diaw (P) 5′, Spalek (B) 53′

Salernitana-Lecce 1-1 Capezzi (S) 11′, Mancosu (L) rig. 53′

SPAL-Chievo 0-0

Reggiana-Frosinone. La prima occasione arriva al 12′ col colpo di testa ravvicinato di Zamparo respinto provvidenzialmente da Bardi, al 23′ Tribuzzi riceve palla in area e calcia di prima intenzione a lato di pochissimo. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella ripresa i ciociari sbloccano il punteggio col bellissimo destro di Parzyszek, al 71′ arriva il pareggio col tap-in di Mazzocchi che trafigge Bardi. Passano 4 minuti e il Frosinone si riporta in vantaggio col diagonale mancino di Rodhen, nel finale non arriva il pareggio dei padroni di casa così al triplice fischio la sfida termina 2-1 per gli ospiti.

Ascoli-Cosenza. La prima occasione arriva al 16′ col tentativo dall’interno dell’area di Sueva a lato di pochissimo, al 30′ Chiricò combina con Pucino e calcia mancando il bersaglio di un soffio. Nel finale di tempo i Lupi sbloccano il punteggio con Baez chiudendo la prima frazione sull’1-0 cosentino. Nella ripresa arriva il raddoppio rossoblu con Gliozzi che sfrutta il cross di Sueva, al 71′ Sini crossa per Cavion che di testa sfiora il palo. Al 79′ Baez crossa per Bittante che con un poderoso stacco aereo insacca per il tris calabrese, nel finale l’Asocli non riesce a reagire così al triplice fischio la sfida termina 3-0 per gli ospiti.

Cittadella-Vicenza. Dopo una lunga fase di studio la prima occasione arriva al 25′ con Jallow che arrivato al limite calcia a giro a lato di poco, al 31′ Benedetti controlla in area e calcia ma Perina blocca in tuffo. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella seconda frazione il Vicenza sblocca il punteggio con la rasoiata di fil di palo di D’Urso, al 59′ arriva il raddoppio del Citta con l’incornata di Adorni. Al 79′ arriva il tris dei padroni di casa con l’incornata di Gargiulo sul cross di Vita per il definitivo 3-0.

Empoli-Cremonese. Il primo brivido arriva al 12′ col tentativo di Deli alto di non molto, al 33′ Celar aggancia in area e calcia al volo a lato di pochissimo. Nel finale di tempo i toscani sbloccano il punteggio col destro di prima intenzione di Stulac che insacca nell’angolino chiudendo il primo tempo sull’1-0 empolese. Nella ripresa Bajrami sfonda sulla sinistra e crossa per Haas che di testa chiama Volpe all’intervento, la Cremonese non riesce a reagire così al triplice fischio l’Empoli conquista la vittoria.

Monza-Entella. I padroni di casa sbloccano il punteggio al 10′ col colpo di testa di Boateng sugli sviluppi di un corner, al 29′ arriva il raddoppio del Monza con un altro stacco aereo del Boa che insacca sotto al sette per la doppietta personale. Nel finale di tempo non arriva la replica ligure così al duplice fischio si va a riposo sul 2-0 per i padroni di casa. Nella ripresa arriva il tris dei padroni di casa con Mota che insacca con una precisa rasoiata a fil di palo, nel finale arrivano anche il quarto e il quinto goal firmati da Sampirisi per il definitivo 5-0.

Pisa-Pescara. Primo brivido all’8′ col calcio di punizione di Marconi respinto in volo da Fiorillo, col passare dei minuti i ritmi di gioco si abbassano vistosamente con entrambe le squadre senza idee. Nel finale di tempo Bellanova carica il sinistro e calcia ma Perilli volo e respinge chiudendo il primo tempo sullo 0-0. Nei secondi 45 minuti Marconi calcia al volo mancando il bersaglio id un soffio, all’82’ Mazzitelli lascia partire una sassata respinta da Fiorillo con la punta delle dita così al triplice fischio la sfida termina 0-0.

Pordenone-Brescia. La sfida si sblocca al 5′ con Diaw che dopo una pregevole azione personale insacca col destro, al 21′ Ciurria dalla destra crossa per Scavone ma Joronen è reattivo e respinge. Al 34′ Torregrossa riceve palla dall’interno dell’area piccola e calcia ma Bassoli respinge in angolo così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 per il Pordenone. Nella ripresa arriva il pareggio delle rondinelle col destro da fuori area di Spalek che beffa Perisan dopo una leggera deviazione, al 55′ Brescia in 10 uomini per l’espulsione di Van De Looi. Al 67′ Ciurria calcia dai 25 metri ma Joronen si oppone in tuffo, nel finale nessuna delle due squadre sigla il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida termina 1-1.

Salernitana-Lecce. La sfida si sblocca all’11’ col bellissimo tiro dal limite di Capezzi che trafigge Gabriel, al 33′ Pettinari cerca il goal dal limite dell’area ma la sfera esce di poco. Nel finale di tempo non arriva la replica giallorossa così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 campano. Nella seconda frazione arriva il pareggio del Lecce col calcio di rigore trasformato da Mancosu, al 71′ Djuric di testa cerca gloria personale sfiorando il goal a portiere battuto. Nel finale nessuna delle due formazioni sigla il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida dell’Arechi termina 1-1.

SPAL-Chievo. Dopo una lunga fase di studio la prima occasione arriva al 23′ quando l’arbitro assegna un rigore alla SPAL, dal dischetto prende la rincorsa Paloschi ma Semper ipnotizza l’attaccante biancazzurro. Nel finale di tempo Strefezze riceve il cartellino rosso lasciando gli sallini in inferiorità numerica così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nei secondi 45 minuti Garritano lascia partire un missile dai 20 metri ma Thiam in volo evita guai seri, col passare dei minuti nessuna delle due squadre riesce a creare occasioni degne id nota così al triplice fischio la sfida termina a reti inviolate.

Classifica provvisoria

Empoli 25-Salernitana 24-Frosinone 23-SPAL 22-Lecce 21-Venezia 21-Cittadella 20*-Monza 20-Chievo 18*-Reggiana 14*-Brescia 14-Pordenone 14-Pisa 14-Vicenza 12*-Cosenza 12-Reggina 10-Cremonese 9-Pescara 8-Ascoli 6-Entella 5

*Una gara da recuperare

A cura di Emilio Quintieri