Inter-Napoli – I “folletti” Mertens e Insigne proveranno a domare il Toro nerazzurro

Il secondo bomber dell’Inter è Lautaro Martinez, l’attaccante argentino che gioca da seconda punta al fianco di Lukaku, fondamentale proprio con la sua velocità per rendere la coppia d’attacco ben assortita: cinque gol, l’ultimo a Cagliari e in più una rete siglata in Champions League. Nel Napoli di Gattuso subito dopo Lozano ci sono Mertens e Insigne, tutti e due a quattro reti, due del gruppo storico, decisivi anche per la loro capacità di regalare assist ai compagni (Dries con 6 è al primo posto in serie A) e fondamentali per gli schemi d’attacco: il belga, compagno di nazionale di Lukaku, ha anche realizzato una rete in Europa League molto importante in Olanda con l’Az, il capitano invece è ancora all’asciutto nella coppa europea. Fonte: Il Mattino