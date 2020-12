SERIE A – Benevento-Lazio 1-1, pareggio per i fratelli Inzaghi

Allo stadio “Ciro Vigorito” si è giocato Benevento-Lazio, la sfida tra i fratelli Inzaghi, in una partita davvero interessante. I sanniti, dopo aver subito il palleggio degli avversari, sfiorano per ben due volte il gol, prima con Lapadula, salva Reina e poi con Glik, ancora parata del portiere spagnolo. I biancocelesti però passano in vantaggio, cross di Milinkovic-Savic e con una girata al volo Immobile supera Montipò. La rete galvanizza gli ospiti, che però non chiudono il conto. I sanniti non demordono, prima sfiorano la rete con Caprari, parata di Reina e poi pareggia con Schiattarella, calcia al volo, palo e rete. Nella ripresa il Benevento entra con un altro spirito tengono più palla e sembrano avere più energie. Il finale di gara però regala emozioni. Prima Milinkovic-Savic, spreca di testa da ottima posizione. I campani però vanno ad un passo dal successo, Reina però si supera per ben due volte, prima su Di Serio e poi con Improta. Nel recupero rosso diretto a Schiattarella. Un pareggio che accontenta i sanniti, sul piano del carattere e arriva a quota 12 punti, meno la Lazio che a tratti è apparsa leziosa e poco cattiva.

BENEVENTO-LAZIO 1-1 LIVE

25′ Immobile (L), 45′ Schiattarella (B)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia (46′ Foulon), Glik, Barba; Hetemaj (81′ Dabo), Schiattarella, Ionita; Insigne (61′ Improta), Caprari (81′ Di Serio); Lapadula (71′ Iago Falque). All. F. Inzaghi

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (59′ Patric), Hoedt, Radu (80′ Pereira); Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante (80′ Cataldi), Luis Alberto (80′ Caicedo), Marusic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

Ammoniti: Lapadula, Tuia, Luiz Felipe, Patric

Espulso: Schiattarella

A cura di Alessandro Sacco