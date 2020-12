Serie A 12°giornata:Udinese-Crotone finisce a reti inviolate!

Serie A 12°giornata ,Udinese-Crotone:

Inizio di gara a ritmi bassi con le squadre che si studiano. Il Crotone si rende per prima pericolosa con un calcio di punizione di Messias.Il suo tiro è deviato in angolo da un ottimo intervento di Musso.L’Udinese risponde con un tiro di Arslan ma la sua traiettoria è bloccata da Cordaz.Sul finire di primo tempo gli uomini di casa ci provano con un tiro dal limite di Nestorovski, ma è debole ed il portiere para facile.Nella ripresa friuliani subito pericolosi con Arslan il cui tiro esce davvero di poco.Ancora bianconeri che ci provano,stavolta è Pussetto che impegna Cordaz a fare grandi interventi.Sempre Pussetto che insidia la difesa calabrese,dove prima gli annullano un gol per fuorigioco e poco dopo prova a servire in area i compagni ma la difesa avversaria fa ottima guardia.Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Tabellino

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, Bonifazi, Samir; N. Molina (80′ Stryger Larsen), De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Nestorovski (65′ Deulofeu). All. Gotti

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Pereira, Messias (82′ Dragus), Petriccione (82′ Zanellato), S. Molina, Reca; Riviere (55′ Eduardo Henrique), Simy. All. Stroppa

Ammoniti: Samir (U), Messias (C), Petriccione (C), Eduardo Henrique (C), Dragus (C)