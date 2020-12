Premier League – Pari Manchester City, Chelsea ancora ko

Comincia con una vittoria e un pareggio la 13a giornata, turno infrasettimanale, di Premier League. Perde ancora il Chelsea, sconfitto in rimonta per 2-1 a Wolverhampton all’ultimo secondo, con i Wolves che vanno al 6° posyo in classifica. Non riesce ad ingranare invece il Manchester City, bloccato 1-1 in casa dal West Bromwich. Anche i Citicenzs raggiungono il gruppetto al 6° posto, mentre è un buon punto per l’Albion che va a -2 -punti dalla zona salvezza