Perillo: “Inter-Napoli è sicuramente una sfida per lo Scudetto”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonello Perillo, giornalista, ecco le sue parole: “Un giocatore dell’Inter che prenderei senza dubbio è Hakimi, io temo che ce lo troveremo contro: spacca le difese, sa segnare, lo vedrei bene nel Napoli. Loro hanno poi Lukaku, anche Lautaro Martinez lo prenderei ma servirebbe giocare in un attacco a due. Barella? Mette d’accordo tutti, tra i centrocampisti dell’Inter è quello più in forma e il più convincente. Brozovic non sta dando il massimo, Gagliardini è un buon giocatore ma inferiore a Barella, che peraltro è leggermente più disciplinato sull’aspetto dei cartellini. Ho visto benissimo Manolas in questo periodo. Spero che il Napoli dia il massimo in difesa e sia poi pronto a fare male con i nostri velocisti. Lozano? La rivelazione del campionato. Inter-Napoli non è una sfida Scudetto ma certamente una sfida per lo Scudetto”.