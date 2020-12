Pedullà: “Non è che il Napoli non cede a gennaio Milik perde qualcosa”

Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dello spinoso caso Milik e il rapporto tra il polacco e il patron partenopeo: “Aurelio De Laurentiis ha chiesto a Cristiano Giuntoli di parlare con l’entourage di Arek Milik, di trattare lui con l’agente. Voglio fare chiarezza però. Non è che il Napoli non cede a gennaio il polacco perde qualcosa. La società azzurra ha già ammortizzato negli anni i costi del cartellino. Sarebbe più corretto affermare che qualora l’ex Ajax non andasse via il club campano non guadagnerebbe nulla. Nessuna perdita però“.