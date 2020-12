Pasquale Tina: “Gattuso si affiderà alle certezze”

Pasquale Tina, ai microfoni di Marte Sport Live:

“Gattuso si affiderà alle sue certezze, vedremo se riuscirà a recuperare Hysaj, per far rifiatare Di Lorenzo, in quanto il Napoli è un po’ corto sui terzini.

Ecco perchè è stato dato spazio a Ghoulam, che sta migliorando pian piano, ma non credo sia la partita giusta per schierarlo da titolare mercoledì.

Il problema non è il modulo, in quanto avendo una rosa lunga e ben 5 sostituzioni, i cambi diventano fondamentali, vedi contro la Sampdoria.

Gattuso sta facendo un turn over al contrario, li toglie durante una partita e li inserisce a partita in corso nella successiva.

Per quanto riguarda il sorteggio, c’è attenzione da parte del Napoli, ma le date dello scontro sono ancora lontane.

Poteva andare peggio, loro sono una buona squadra, riconfermando quanto fatto lo scorso anno, essendo arrivati in semifinale di Coppa del Re (Coppa di Spagna).

Ma al Granada, si penserà più avanti, la priorità in questo momento sono le prossime 3 partite, e portare quanti più punti a casa.”

A cura di Antonio Pisciotta