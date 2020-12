Napoli-Osimhen, ecco quando ritornerà in campo la punta nigeriana

Le parole di ieri pomeriggio a Radio Kiss Kiss del medico sociale del calcio Napoli Raffaele Canonico su Victor Osimhen, hanno tranquillizzato i tifosi azzurri. La punta nigeriana sta lentamente ritrovando la forma migliore, ma da ieri è ad Anversa per un consulto specialistico sulla spalla infortunata. Ovviamente lo staff medico dei partenopei non vuole correre rischi, per rimandarlo in campo. La prossima settimana l’ex Lille tornerà a Napoli e la sensazione è che sarà in campo nel 2021 sul campo del Cagliari.

Fonte: Il Mattino