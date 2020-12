Per il Napoli c’è il Granada, l’ex società della famiglia Pozzo che i cinesi del gruppo Desports hanno riportato nella Liga. L’allenatore è Diego Martínez, allievo di Monchi e per anni vice di Emery al Siviglia. Tra i volti noti quello dell’ex Roma Gonalons e dell’attaccante Soldado. Il punto di forza è l’attacco, quello debole la difesa. O meglio, quest’ultima fa acqua in campionato (20 reti subite in 12 incontri), mentre in Europa League ne ha incassati solo 3 in 6 match.

Fonte: CdS