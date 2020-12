MERCATO – Opzione italiana per Fernando Llorente

Il Napoli è concentrato per questo trittico di sfide (Inter, Lazio e Torino), ma con un’occhio al mercato dove deve cercare di sfoltire la rosa. Un nome che potrebbe lasciare la maglia azzurra è certamente Fernando Llorente. Il calciatore iberico, già in estate poteva essere ceduto, ma l’ingaggio e le richieste non avevano convinto l’ex di Juventus, Siviglia e Tottenham. Nelle ultime settimane si è fatta viva la Sampdoria di Ferrero, dove ci sarebbe un accordo di massima con il club partenopeo. Ora va convinto Llorente, non tanto sull’ingaggio, ma sulla durata del contratto, lo vorrebbe di un anno e mezzo, mentre la società ligure di sei mesi. Senza contare che la Spagna potrebbe essere una tentazione, perciò la Patria chiama.

Fonte: Corriere dello Sport