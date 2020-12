MERCATO – Il Napoli non indietreggia, Milik cerca una squadra per fare il “titolare”

Il 2021 sarà l’anno degli Europei e in Polonia sono stati chiari, Milik deve giocare per evitare di guardare le partite dalla t.v., ma al momento non ci sono grossi passi in avanti per il futuro della punta ex Ajax. In estate è stata un valzer di squadre che lo hanno cercato, ma lui con il suo entourage hanno rifiutato qualsiasi destinazione. Per Gennaio il Napoli non indietreggerà sul prezzo, mentre Milik cercherà una squadra dove vuole giocare, senza andare in panchina, insomma fare il protagonista. Tutto lascia presagire che in vista del mercato invernale sarà come sempre un rincorrere di voci, ma con l’auspicio che ci sia un lieto fine.

Fonte: Corriere dello Sport