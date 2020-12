Mazzola: “All’Inter manca qualcosa, non mi convince!”

Sandro Mazzola così ai microfoni di Marte sport Live:

“L’inter non mi convince, manca qualcosa, non so ancora bene cosa.

Conte non doveva utilizzare qual tipo di comunicazione dopo l’uscita dalle Coppe Europee, ma forse lo fa per tenere più unita la squadra.

Per la gestione di Eriksen, non so se è giusta, io lo avrei lasciato per almeno 3 o 4 partite consecutive per vedere le sue vere qualità.

Il discorso scudetto è ancora aperto, in quanto non c’è una Juventus dominante, come gli anni passati

Per la partita di mercoledì al Napoli non toglierei nessuno, la partita va giocata tutti contro tutti, perchè sarà una bella partita e poi vada come vada.”

A cura di Antonio Pisciotta