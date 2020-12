Il Chucky Lozano è l’uomo in più di questo Napoli

LOZANO GOL E ASSIST

Il messicano quest’anno è diventato l’uomo in più del Napoli, sesto gol in campionato (più quello in Europa League contro il Rijeka) e secondo assist decisivo (il cross a Petagna) dopo quello a Osimhen contro il Bologna. Il Chucky fa la differenza, brillantissimo da un punto di vista atletico, crea la superiorità numerica, va via nell’uno contro uno, regala palloni preziosi ai compagni e prova il tiro. Contro la Samp poteva essere per lui a terza doppietta, dopo quelle messe a segno contro Genoa e Atalanta, ma dopo il primo gol di testa, il suo secondo tentativo di destro è stato fermato dal palo.

Il sesto gol in casa per lui, domenica scorsa a Crotone aveva realizzato la sua prima rete esterna della stagione. Un rendimento altissimo, un calciatore completamente diverso rispetto alla sua prima stagione deludente a Napoli, ora è tornato ai livelli del Psv. Sta giocando con grande intensità e con continuità e nonostante il tor de force di partite ravvicinate è riuscito a mantenere un rendimento convincente. Contro la Samp è entrato in campo e ha fatto la differenza: accelerazioni devastanti, imprendibile per gli avversari, una vera e propria furia. Fonte: Il Mattino