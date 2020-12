Liga – Real Madrid-Athletic Bilbao: Benzema stende i rojiblancos

Ore 22:00

Real Madrid-Athletic Bilbao 3-1 Kroos (R) 45’+1′, Capa (A) 52′, Benzema (R) 74′ 92′

Primo tempo. Il primo brivido arriva al 13′ con l’espulsione di Raul Garcia, al 20′ Benzema cerca l’angolino col destro dal limite ma la sfera esce di poco. Al 35′ Vinicius riceve palla dal limite ma la sfera sorvola la traversa non di molto, nel finale di tempo Toni Kroos sblocca il punteggio con un bellissimo tiro al volo a fil di palo che chiude i primi 45 minuti.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il pareggio rojiblanco col tap-in di Ander Capa che insacca nell’angolino, al 65′ Toni Kroos cerca la doppietta con una rasoiata respinta in tuffo da Simon. Al 74′ il Real si riporta in vantaggio col perentorio colpo di testa di Karim Benzema che insacca a fil di palo, nel finale arriva anche il tris madridista con la doppietta di Benzema che da rapace dell’area di rigore non perdona per il definitivo 3-1.

Classifica provvisoria

Atletico Madrid 26**-Real Sociedad 26-Real Madrid 26-Villarreal 22-Siviglia 19**-Cadice 18-Granada 18*-Barcellona 17**-Celta Vigo 16-Betis 16-Eibar 15-Elche 14**-Alavés 14-Valencia 14-Athletic Bilbao 14-Getafe 13*-Valladolid 13-Levante 11*-Osasuna 11*-Huesca 11

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri