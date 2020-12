Inter/Napoli: tutti i “mini” bomber, da Gagliardini a Politano

L’altro attaccante a segno nell’Inter è Sanchez, due reti in campionato per il cileno che è la prima alternativa a Lukaku e Martinez, anche se contro il Cagliari nell’ultimo quarto d’ora Conte ha fatto entrare l’argentino affidandosi al tridente e l’Inter ha segnato tre gol piazzando la rimonta (una rete l’ha segnata Perisic). Nel Napoli hanno segnato tutti gli attaccanti della rosa, Politano e Petagna hanno dato un contributo importante con tre gol: l’ex interista si è alternato con Lozano giocando più volte da titolare in Europa League segnando il gol in Spagna contro la Real Sociedad e causando l’autorete di Anastasio nel match contro il Rijeka al San Paolo, Petagna è stato decisivo entrando dalla panchina per le vittorie con Benevento e Sampdoria e ha segnato anche a Crotone dove partì titolare. Quattro gol dei centrocampisti dell’Inter, due di Gagliardini e uno di Barella e Brozovic, stesso numero di quelli del Napoli (un gol a testa di Zielinski, Fabian Ruiz, Elmas e Demme). Per i nerazzurri tre gol sono arrivati dall’esterno Hakimi e due da autoreti. Nel Napoli ancora non sono andati a segno i difensori, mentre nell’Inter ci è riuscito D’Ambrosio, con tre gol.R. Ventre (Il Mattino)