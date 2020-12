Inter/Napoli – Gattuso e Conte hanno i bomber per l’assalto allo scudetto

Ventinove gol l’Inter, 26 il Napoli: le due squadre che hanno segnato di più in serie A, garanzia di spettacolo per la supersfida di domani sera al Meazza che vale il secondo posto e con la capolista Milan che ora è più vicina dopo aver rallentato con il Parma. Conte e Gattuso propongono sistemi di gioco diversi ma i risultati sono simili perché Inter e Napoli sono quelle che in campionato hanno trovato la via del gol con più facilità rispetto a tutte le altre. R. Ventre (Il Mattino)