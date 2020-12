Imparato (GdS): “Voglio vedere la lotta a centrocampo”

Gaetano Imparato, inviato per la Gazzetta dello Sport dice la sua sulla partita di mercoledì, contro l’Inter:

“Sarà una partita tattica, voglio vedere Gattuso chi sceglierà a centrocampo, se metterà Zielinski oppure Demme, se giocherà con un centrocampo a 2 o a 3.

Il problema generale del Napoli è che non va spedito, ha sempre una partenza balbettante, non fà mai i 90 minuti a tambur-battente.

In mediana voglio vedere come Gattuso contrasterà il centrocampo dell’Inter, che fa molta densità, in quanto a Ruiz non è adatto al centrocampo a due insieme a Bakayoko, quindi non credo che giocherà così, soprattutto contro l’Inter.”

A cura di Antonio Pisciotta