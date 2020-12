Giordano: “Juventus-Napoli? Mi stupirei se tutto restasse invariato”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Il calcio attuale, soffocato dalle partite, spinge a dimenticare in fretta. L’eliminazione l’Inter l’ha avvertita, chiaramente poi una vittoria come quella di Cagliari ti rimette a posto. Juventus-Napoli? Quando si ragiona di giustizia non si possono fare previsioni. Se un’autorità come la ASL decide che non devi fare una cosa, vale quello che dice l’ASL. Ora aspettiamo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI. Mi stupirei se tutto restasse invariato.

Rinunciare a uno tra Fabian Ruiz e Lozano per prendere un terzino sinistro? Può prenderlo comunque senza venderli. Non credo peraltro che ci siano terzini che ti debbano costringere a vendere uno dei due. Se proprio però va venduto uno dei due, io direi Fabian Ruiz, che però va pagato tanto. Ibrahimovic? Quando ne parlavamo ero perplesso sulla fattibilità dell’operazione per il Napoli, non di certo sul giocatore. Il sogno più bello sarebbe ritrovare il Ghoulam pre infortunio: non ce ne sarebbe per nessuno.

Petagna? I centravanti si giudicano anche attraverso i gol. E se fa i gol allora è da Napoli. Poi se si cerca qualcos’altro allora non c’è, non esiste. Ma Petagna ha dimostrato che al Napoli può stare con abnegazione, sacrificio e umiltà. Calendario ufficiale del Napoli? Sta per uscire, non dico la data perché poi quelli del marketing mi picchiano”.