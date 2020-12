Fulvio Marrucco: “Le speranze per ribaltare le sentenze dei primi due gradi di giudizio ci sono”

A “Il Sogno nel Cuore”, Fulvio Marrucco: “Nonostante tutto, ci sono i margini per creare un ribaltamento della sentenza. Quella di secondo grado è stata durissima nei confronti del Napoli. Ci sono delle presunzioni che vanno al di là dei fatti. Dobbiamo essere confidenti ed ottimisti. Perché finché c’è vita. c’è speranza. Ed il tutto potrebbe essere portato dinanzi al TAR.

Quest’ultimo, però, ha voce in capitolo fino ad un certo punto. Nonostante ci siano dei margini che ci fanno ben sperare. Punto di penalizzazione? Il punto va con la partita. Nel momento in cui viene data la partita persa, il punto va di conseguenza. Non è possibile scinderli. Si potrebbe dare una sospensiva. E decidere nel giro di qualche mese, in caso di ricorso al Tar. Si va a finire sempre verso marzo-aprile. Questo è un qualcosa di mai visto nella storia del calcio. Quindi parliamo di fattispecie del tutto nuove. Con dei tempi tecnici prestabiliti. La situazione era evitabile? Sicuramente, attraverso l’accordo delle parti. Ed il rinvio della partita. Ma così non è stato. La scelta di Petagna è una scelta condivisibile. C’è bisogno di una terza punta. Che, in seguito all’infortunio di Osimhen, è diventata seconda. La sua capacità e la sua bravura, è quella di farsi trovare pronto al momento giusto. Europa League? Il Napoli questi anni ha avuto una sfortuna nei sorteggi clamorosa. Quindi c’è da aspettarsi di tutto. Risarcimento Osimhen? Non è mai accaduto a livello nazionale. Quindi non credo che ci siano queste soluzioni, con le attuali normative. È un ulteriore tentativo di sfaldare la situazione. Il Napoli ha il 50% di possibilità di ribaltare la situazione”.

Fonte: Radio CRC