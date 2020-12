[Formazione] Inter-Napoli, Sanchez al fianco di Lukaku. Ospina torna tra i pali

Domani sera allo stadio di San Siro, fischio d’inizio alle ore 20,45, l’Inter di Conte affronterà il Napoli per l’undicesima di campionato. Per i nerazzurri test importante per capire i progressi dopo la vittoria di Cagliari. Due i dubbi da sciogliere, Hakimi e Vidal. Per il laterale ex Real Madrid e Dortmund, sembrerebbe solo una botta, mentre per il cileno si augura di poterlo portare in panchina. Sulle fasce D’Ambrosio e Young, mentre Sanchez sarà al fianco di Lukaku. In casa azzurra invece ritorno in porta per Ospina, a sinistra spazio a Mario Rui. A centrocampo favorito Demme su Fabian Ruiz, mentre in attacco spazio a Lozano con Mertens e Insigne a completare il reparto offensivo.

Fonte: CdS